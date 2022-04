Eesti Konjunktuuriinstituudi turuülevaatest selgus, et aastases võrdluses on tõusnud pika kurgi hind 49% ning lühikese kurgi hind 18%. Suuremad kaupluseketid toovad välja, et hinnatõusu on mõjutanud eelkõige importkurgi hind.