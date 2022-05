Eesti mees ei oska enda eest seista. “Peamine oli emotsionaalne terror ja armukadedus.”

Üks psühholoog ütleb Maalehele otse, et suhtes hätta sattunud mehed on probleem, kuid sellest avalikult rääkimist ei peeta korrektseks. Naised on koduvägivalla juhtumites kaitsetum pool ning meeste vaevlemist vägivaldses suhtes peetakse pigem erandiks. Ometi on ka Eesti meestel rääkida suisa õõvastavaid lugusid selleni välja, kuidas neil on olnud kodus hirm oma elu pärast.

„Ja nii ongi, et naistele on olemas kohad, kuhu põgeneda,“ sõnab üks keerulisest kooselust tulnud mees. „Aga kuhu läheb mees, kelle naine armukadedushoos keset ööd välja viskab? Kodutute varjupaika?“

“Tahtsin rahulikult lahutada…”

Leo* (53) oli abielus 30 aastat, ta on kahe lapse isa. “Mu suurim soov oli, et läheksime rahumeelselt lahku. Et surume kätt, täname teineteist ja läheme kumbki oma eluga edasi. See ei olnud võimalik.”

Ta räägib oma lugu suure vaevaga, sest teema on tänaseni valus.

“Viimased kolm aastat oli elu juba täielik põrgu. Naine oli oma peas otsustanud, et mul on armuke. Kui olin kolm-neli päeva tööasjus eemal, tulin tagasi ja ta hakkas pihta: tead, mõtlesin, et sa käisid selle naise juures.