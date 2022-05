Üks psühholoog ütleb Maalehele otse, et suhtes hätta sattunud mehed on probleem, kuid sellest avalikult rääkimist ei peeta korrektseks. Naised on koduvägivalla juhtumites kaitsetum pool ning meeste vaevlemist vägivaldses suhtes peetakse pigem erandiks. Ometi on ka Eesti meestel rääkida suisa õõvastavaid lugusid selleni välja, kuidas neil on olnud kodus hirm oma elu pärast.

„Ja nii ongi, et naistele on olemas kohad, kuhu põgeneda,“ sõnab üks keerulisest kooselust tulnud mees. „Aga kuhu läheb mees, kelle naine armukadedushoos keset ööd välja viskab? Kodutute varjupaika?“