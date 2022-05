Lisaks rukkileivale on nüüd menukaks muutunud ka juuretisega hapusai. Kusjuures enam ei pea juuretist karbiga külmkapis elus hoidma, sest uued ning mugavad tooted teevad leiva- ja saiateo eriti lihtsaks.

„Leiva küpsetamise ümber on loodud halo, et see on maru keeruline – kust saada juuretist jne. Tegelikult on leiva tegemine imelihtne. Meie komplektiga on see veel lihtsam,” väitis Märt Kikas.