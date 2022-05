Selgusid “Maalehe kogukonna hinge 2022” kandidaadid

“Nii suur kandidaatide hulk oli meile õigupoolest üllatus,” sõnas Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. “Aga väga-väga hea üllatus! Teame ju, et väiksemates kohtades püsib elu tublidel aktiivsetel inimestel ning arvukas kandidaatide hulk näitab seda, et nende väärtust osatakse hinnata.”

Riikoja märkis, et valiku tegemine oli erakordselt keeruline, sest eranditult kõik kandidaadid on südamega oma kodukoha eest väljas ning nende panus võrratult suur – see paistis välja toimetusele saadetud südamlikest kaaskirjadest. Oli ka neid, kelle toetuseks oli saadetud lausa mitu kirja.