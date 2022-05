Uuring: sisserändajate värbamine aitab täita vabu töökohti

Selle peamiseks põhjuseks on otsene vajadus: ettevõtte töömaht suureneb (51% vastajate hinnangul), meie tööturult ei leita piisavalt töötajaid (42%) või vajatakse hooajalist tööjõudu (29%). Tähtsal kohal (39%) on ka soov aidata Eestisse saabunutel tööturule siseneda.

Suurematest tegevusaladest on enim valmis sisserännanud inimesi tööle võtma:

Sisserännanud inimeste töölevõtt ei ole ettevõtete jaoks lihtne, sest vajalik on leida võimalus keelebarjääri ületamiseks, pakkuda eraldi väljaõpet ja vahel ka tugiisikut töökohal edukaks hakkamasaamiseks.

Seega on siinsel tööjõul uute tulijatega võrreldes palju eeliseid. Lisaks peavad ettevõtjad tähtsaks pikaajaliste töösuhete sõlmimist, mis aga Ukraina sõjapõgenike puhul, kes soovivad võimalikult peatselt kodumaale naasta, ei ole mõeldav.

Ettevõtted pingutavad, et tagada tulijate kohanemine

Uute inimeste lisandumine organisatsiooni on alati väljakutse, aga ka võimalus ühiseks edasi arenemiseks. Selleks, et värsked töötajad kiiresti tööprotsessi sisse elaks, ettevõtte väärtusi mõistaks ja kolleegidega ühise keele leiaks, pakuvad tööandjad erinevaid lahendusi.

Üks vastaja võttis olukorra asjalikult kokku: „Mida kiiremini saavad põgenikud tööle, seda kiiremini on neil võimalik naasta "normaalse elu" juurde ja seda väiksem on vajadus ühiskondlikult neid toetada ning seda väiksemad on võimalused üldisteks konfliktideks."