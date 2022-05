Päevatöö ei pane enam silmi särama? Ajujaht aitab sinu unistused täita!

Sel aastal on Ajujahti kandideerima oodatud eelkõige juba toimivad meeskonnad ja algfaasis iduettevõtted, kes vajaksid lisatõuget, et jõuda oma äriga järgmisele tasemele.

Kõik konkursile valitud tiimid läbivad täiemahulise kiirendiprogrammi, mille lõppeesmärk on aidata võimalikult paljud ettevõtted investorivalmiduse ja skaleeritava ärini. Muu hulgas pakutakse tuge esimeste klientide leidmisel, eksporditurgudele sisenemisel ja kapitali kaasamisel. Ajujahti on tänavu kaasatud rekordarv võtmementoreid, kes jagavad tiimidele praktilisi nõuandeid kogu programmi vältel, ja televooru sisenenud tiimid lennutatakse missioonile välisriiki, et valideerida oma äriideed ka väljaspool Eestit.

Kui veel kahtled, kas Sinu tiim võiks võtta osa Ajujahi 15. hooajast, siis luba endale 60 sekundit inspiratsiooni ja asu tegutsema!

Juubelihooajale kohaselt on Ajujahi tänavune auhinnafond enam kui 300 000 eurot, mille sees on otseinvesteeringuid, eriauhindu ja muid hüvesid (näiteks kuni 10 000 USA dollari väärtuses Amazoni pilvekrediiti). Ajujahti saab kandideerida kuni 8. maini Ajujahi kodulehel. Põnevat programmi ja meeskondade arengut kajastav kaheksaosaline telesaade on eetris oktoobrist detsembrini telekanalis ETV.

Kust aga leida tiimi uusi ägedaid ja motiveeritud spetsialiste? Tegijat, kes päriselt idee lõpuks veatult toimima paneks? Või hoopis müügikõvera kasvule suunaks? Toetame CV-Online’i (CV.ee) meeskonnaga sel aastal Ajujahi konkurssi ja oskame vastata sinu küsimustele! Meie kogenud värbamisspetsialistid jagavad kiirendis osalejatele nii oma teadmisi kui ka praktilisi nõuandeid. Lisaks saab iga kiirendiprogrammis osaleja oma värbamistegevuste stardiks tasuta konsultatsiooni CV-Online’i värbamisspetsialistiga; tasuta CV-de andmebaasi kasutusõiguse 50 CV ulatuses ja tasuta töökuulutuse üheks kuuks CV.ee tööportaalis.