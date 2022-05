Paul-Tech on start-up, mis aitab põllumeestel jälgida mullas toimuvaid protsesse. Mulla niiskuse, soolsuse jms analüüsimiseks kasutatakse Paul ja Tiit Plaki arendatud andureid. Mikk Plaki start-up lisas rakendusliku poole, see aitab näha, mis põllumullas täpselt toimub, kuidas näiteks väetised seal lahustuvad, millal need muutuvad taimedele kättesaadavaks, milline on mulla vee seisund ja kättesaadavus taimedele.

Praegu tähendab see mulla seest kahest erinevast sügavusest iga kahe tunni tagant mõõdetud andmete reaalajas edastamist kasutajale. Sellele lisanduvad veel õhutemperatuuri ja -niiskuse andmed.