Mamma tuleb aeg-ajalt üle sängiserva Tartut uurima

Johann Voldemar Jannsen avaldas 1867. aasta 19. aprillil, uue kalendri järgi 1. mail, oma nädalalehes Eesti Postimees uudise, kuidas lihavõttepühade aegu „meie mamma Emajõgi natuke pahur olnud ja üle sängiserva välja tulnud linnarahvast vaatama“. Neile, kes madalatel aladel elasid, polnud säärane külaskäik mitte sugugi armas olnud…

Nädal hiljem teavitati kaasmaalasi, et häda on palju kibedam, kui varem kirja sai: linna madalamates kohtades on ligi sada maja kolmandat nädalat veeuputuse vallas. Hull olevat asjaolu, et nendes majades elasid „enamasti vaesemad ehk üsna vaesed inimesed, kel nõu ega jõudu ole, et enestele häda sees abi saada. Vanad, nõdrad, haiged, väetimad lapsed – vesi ümberringi, ei tea, kuhu minna!“.

Kõrge veetase püsis ligi kuu aega.