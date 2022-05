Eerik-Niiles Kross: juba sügisel oleks tulnud NATO diviis Ukrainasse viia

Kross on aastaid tagasi nõustanud Gruusia presidenti Mihheil Saakašvilit. Lennanud kohale, olgu öö või päev. Elanud kuskil köögis ja möllanud mis hirmus.

Nõustanud Albaaniat, Aserbaidžaani, Moldovat, Ukrainat, Gruusiat, Iraaki, Kurdistani. Tegutsenud, olnud keset action'it.

On olnud juhuseid, kus tal on tulnud lõpetada telefonikõne koju, sest läks pommitamiseks.

Eerik-Niiles Kross: “Muidugi tahaks praegugi osaleda. Muidugi on raske asju kõrvalt vaadata. Aga igal asjal on oma aeg ja riigikogu liikmel on teine vastutus kui vabal mehel.”