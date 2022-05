Piibujutt | Nii see pruutpaar lahku läkski

Pruut laskis end pulmast ära röövida ning me siiski veidi aega jätkasime pidu ja siis läksime kõik laiali.

Kuna oli nõukaaeg, kutsuti mind võimude ette, et mis pulmi te korraldate. Selgus, et peigmees oli üks kõrgemal kohal olija. Ning et noorik ei olnud ka pulmaööl oma kaasa juures. Ja nii nad lahku läksidki — ühtki päeva ega ööd koos elamata.