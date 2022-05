Ilusad invasiivlilled: õied on kaunid, kuid võime kõik enda alla matta lausa ohtlik

Ometi on üks tegelane, kes saab ka võsaülasest võitu. See on karulauk. Toosama moe- või trenditaim, mille järele vahepeal lausa hulluks mindi. Karulauk on meil küll looduskaitse all, ent usutavasti rändas temagi siiamaile algselt siiski inimese kaasabil.