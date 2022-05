Poolteist kuud ajutise kaitse ja toetusteta. “Millest me peaksime tütrega elama?”

Nende toas on aknake, tuppa mahuvad kaks välivoodit, laud ja kapp. Lena keedab teed, palub ette ja taha vabandust, et pani minu tassi kogemata suhkrut, ta ise joob musta teed piimaga.

Kahtlane, sest läbis Venemaa

Veel aasta alguses ei oleks Lena osanud arvata, et peab jätma korteri Harkivi lähedal, klaveriõpetaja töö muusikakoolis, võtma kohvri, haarama tütre käe otsa ja põgenema. Lena isa on venelane, ema ukrainlanna, temas on vanaema poolt ka juudi verd.