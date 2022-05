Loodan, et saame kesise tulemuse ning võime rahuolevalt tõdeda – arenguruumi on. Ja et kiiret ei ole, pinget ei ole. See kõlab nii kaunilt, sest elu on niigi kiire ja nii pingeline. Mind on alati huvitanud need, kes jäävad näiteks võistlusel viimaseks. Neist ei tee keegi juttu, neist ei räägita, justkui polekski neid olemas, aga on – ehk isegi õnnelikud ja rahul.