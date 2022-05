Köögivilja on Eesti pered ikka ise kasvatanud. Varem seepärast, et poekaup polnud kvaliteetne või ei olnud kõike vajalikku saada. Nii kasvatati kartul, porgand, herned, kurgid ise, ja need, kes seda ei teinud, said köögivilja maal elavatelt sugulastelt.