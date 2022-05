93% küsitluses osalenuist pooldab taoliste mälestusmärkide mahavõtmist, iseasi kui ruttu see peaks käima ja kas tingimata kõik tuleb eemaldada.

Enamus ehk 65% vastajatest on veendunud, et kõik veel avalikus ruumis seisvad punamonumendid tuleb eemaldada kiiremas korras. „Kõik okupatsioonimonumendid maha ja vanarauda. Mõnda spetsiaalsesse okupatsioonimuuseumisse võivad nendest jääda vähendatud mõõdus maketid ja fotod. Enamaks meie riigis ei tohiks kohta olla,” kirjutab lugeja Reiven Roos. „Niikaua, kui alles on üksainus punamonument, oleme okupeeritud edasi!” lisab Valdur Roots.