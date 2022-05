NÄDALA ILMAPROGNOOS | Vihm peaks jõudma igasse Eestimaa nurka

Neljapäeval ja laupäeval liigub üle maa aktiivsem madalrõhulohk, mis peaks tooma korraliku maakaste kõikidesse Eestimaa nurkadesse. Samuti on laupäeval lootus vihmasajule, kuid võrreldes neljapäevaga jääb sadu mitmel pool tagasihoidlikumaks.

Ka reedel ja pühapäeval on sajuhooge, kuid need on lühiajalised ja väga erineva tugevusega.