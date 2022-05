KARIKATUUR | Ajakirjanikele ka midagi

SÜGAV MÕTE

INDREK NEIVELT: "Meil oli elekter [I kvartalis] kaks korda kallim kui Rootsis, 50% kallim kui Soomes. Seal on selgelt probleem, seal midagi on meil valesti."

HANS H. LUIK: ”Lahingud Ukrainas on tegelikult enam-vähem viiki jäänud. See on manööversõda, mis võib veel kaua kesta. Ei Moskva ega Kiiev edasta täpset rindepilti.”