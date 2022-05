Vaata, kui palju on pere ostukorvi hind muutunud alates 1993. aastast

"Aga nüüd on kauplustes pilt selline, et ega ei leia kaupa, mis oleks sama hinnaga või odavam. Üks näide tuleb mul pähe — suhkur on praegu olnud veel suhteliselt stabiilse hinnaga. Aga muidu on toidukaubad kõik ikkagi tõusutrendiga," rääkis Josing.

Erandlik on see, et väga paljud hinnatõusu põhjused on korraga kokku sattunud. Josing sõnul on praegune hinnatõus ülemaailmne ning lisab: "Väga-väga raske on sellega midagi teha, väga raske on siin näha ka kiireid lahendusi."