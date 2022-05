Rein Sander: hani, tark lind

| TUTTAV TUNNE |



Põllumehed kurdavad, et hanedest on saanud igakevadine nuhtlus. Neid on nii palju, et maa mustab. Söövad lagedaks taliviljaorasepõllud. Ühel Võrumaa mehel olid haned tänavu ära söönud värskelt istutatud kapsataimed, terve põllu.