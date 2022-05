Taimed jäid haigeks ja palju talivilja asendati tänavu suviviljaga

Heitlik talv ja kevad on jätnud jälje taliviljade talvitumisele. Kõige rohkem on kahjusid Lääne-Virumaal, Läänemaal ja Pärnumaal.

Tänavune kevad on olnud jahedapoolne. Märtsikuu lõpu päikeselised ilmad ning öised miinuskraadi soodustasid küll lume sulamist, kuid aprilli alguses tuli taas lumelisa. Lõuna pool, kus lumekiht oli juba praktiliselt sulanud, sulas aprilli lumi kiiresti. Põhjapoolsetes piirkondades nii hästi ei läinud, see soodustas taimede kahjustusi. Lumevaiba all arenes jõudsalt nii lumiseen kui tüfuloos. Nõnda juhtuski, et Põhja- ja Lõuna-Eesti taimede kasvu vahe on kaks nädalat.