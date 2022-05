Maalehe lugeja küsis: Mul on sõbranna, kes on riigi eestkoste all, sest sai kunagi psühhiaatrilise diagnoosi. Tegelikult on ta nüüd igati võimeline iseenda eest seisma. Kas selline asi on pöördumatu või on mingi võimalus riigi eestkoste alt väljuda?

Vastab sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Elen Preimann.