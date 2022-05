SEADUSEMUUDATUS | Välismaalaste seaduse muudatused

Lühiajalise töötamise registreeringut võib pikendada kuni kaheaastase elamisloaga töötamise eesmärgil tingimusel, et välismaalane on vahetult enne elamisloa taotlemist töötanud Eestis vähemalt üheksa kuud; töötamine jätkub sama tööandja juures, kes on usaldusväärne. Lühiajaliselt töötavale välismaalasele peab maksma töötasu täistööajalt ehk 80% sektori keskmisest palgast.