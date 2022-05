Hannes Rumm: mida õppis Jüri Ratas Vladimir Putinilt?

Eesti riik on viimase 30 aasta kõige tõsisemas kriisis. Sõja aeg nõuab vastutustunnet ja seepärast sõja ajal valitsusi ei vahetata. Eriti neid valitsusi, mille juhil on tugev toetus nii kodumaal kui väliskolleegide hulgas.

On halastamatult selge, et Ratas ega Helme ei suuda peaminister Kaja Kallast rahvusvahelises suhtluses sõja ajal ligilähedaseltki samal tasemel asendada. On selge, et EKRE sõja ajal valitsusse kaasamine on palju riskantsem kui rahu ajal.