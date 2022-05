5 põhjust, miks praktika on kriitilise tähtsusega

Töökogemuse saamine on noore lõpetajana karjääri alustamisel oluline aspekt. Mida varem hakkad oma CV jaoks kogemusi omandama, seda parem. Töökogemus ei piirdu ainult kontoritööga, vaid praktikale saab minna näiteks ka aktiivses väikeettevõttes või saada kogemusi vabakutselisena. Igasugune kogemus, kus kasutad oskusi, mida saad oma tulevases karjääris üle kanda, on suurepärane täiendus sinu CV-le. See võib aidata sul näidata oma pühendumust ja võimeid tööandjale, rõhutades samal ajal oskusi, mis on nii sobivad kui ka ülekantavad kandideeritavale ametikohale. Praktika on üks parimaid viise töökogemuse saamiseks.

Kaasaegses praktikas saab praktikant töötada organisatsioonis kindla aja. Praktikandid võivad sõltuvalt ettevõttest ja valdkonnast töötada 1-12 kuud või kauem. Praktikakohad on populaarsed keskkooliõpilaste ja bakalaureuseõppe üliõpilaste seas, kes vajavad sisendit uurimusteks või väärtuslikku töökogemust. Praktikavõimalusi pakuvad nüüd peaaegu kõik sektorid ja ettevõtted, alates suurest rahvusvahelisest korporatsioonist kuni väikese idufirmani. Lisaks on suurenenud kaug-/virtuaalpraktika - see on võimalus läbida praktikat virtuaalselt globaalsetes ettevõtetes.

Praktika on organisatsioonide poolt pakutav ametlik programm, mis aitab koolitada ja pakkuda töökogemust üliõpilastele ja hiljuti lõpetanutele. Praktika kontseptsioon sai alguse juba ammu, kuid on aastate jooksul drastiliselt arenenud. Praktika algas kõigepealt töölisena, kes võttis vastu noori inimesi ja õpetas neile kunsti või kaubandust. Vastutasuks selle eest, et talle oskusi õpetati, nõustus praktikant teatud aja tööandja heaks töötama. Juba siis oli praktika või õigemini õpipoisi õppe eesmärk omandada uusi oskusi, et oleks võimalik saada tööd ka tulevikus.

Võid alustada praktikandina konkreetses valdkonnas. Mida rohkem konkreetse valdkonna kohta uurid, seda rohkem ka teada saad ja seda kogenumaks muutud. Igal töövaldkonnal on oma plussid ja miinused. Reaalses keskkonnas töötamine aitab sul mõista oma valdkonna sügavust ja otsustada, kas see on karjäär, mida sooviksid ka tulevikus jätkata.

Mõne üliõpilase jaoks on see hüppelaud samas organisatsioonis pakutavate arenguvõimaluste juurde, sealhulgas ka täiskohaga töö. Mida rohkemate samade huvidega inimestega kohtud professionaalses maailmas, seda suurem on sinu võimalus professionaaliks kasvada. Saad teada, kuidas need inimesed töötavad, milliseid strateegiaid nad raske olukorra lahendamiseks kasutavad ja kuidas nad oma tööd teevad. Erinevatel inimestel on erinevad oskused. Nendega kohtumine ja nende töö vaatamine aitab sul mõista, kuidas töötada erinevate inimestega ja erinevates töökeskkondades. Saad kasutada nende strateegiaid ja neid oma töös kasulikult rakendada.

Kontaktivõrgustiku loomine sisaldab endas uute tutvuste ja suhete loomist, et edendada oma tööalast karjääri. Praktika on kogemuslik õppimisvõimalus, mis pakub õpilastele hindamatut võimalust suhelda ja luua olulisi erialaseid sidemeid juba enne kooli lõpetamist.

Lisaks on see suurepärane õppimiskõver noortele lõpetajatele ja üliõpilastele, kohtudes uute inimestega ja luues kontakte professionaalses maailmas.

Praktika aitab sul õppida tundma oma võimeid ja lõpuks julgustab sind ka paremini mõistma oma tugevaid ja nõrku külgi. See võib mõnikord olla väljakutseid pakkuv kogemus. Sellegipoolest aitavad mugavustsoonist välja tõukamisest saadavad eelised sind tulevikus, kui sulle esitatakse raske ülesanne või olukord.

Rohkem kui lihtsalt tehnilised oskused

Kui töötad organisatsioonis professionaalina, ei ole äri- ja tehnilised teadmised ainsad, mida töö nõuab. Sul on vaja ka inimestega suhtlemise oskusi - sest ükskõik kui hea sa ka poleks, pole sul šansse ühelgi erialal läbi lüüa, kui sa ei arenda koostöövõimet ja ei õpi olema meeskonnamängija.

Lisaks peab teadma, kuidas töötada pinge all ja miks on tähtajad üliolulised. Praktika annab sulle kokkupuute töökeskkonna väljakutsetega - olukorrad ja kogemuse, mida on kasulik tulevastel vestlustel välja tuua ja tööandjatele näidata, et sobid nende ettevõttesse hästi.

Võimalus konkurentsieeliseks

Kõik teavad, et tööturg on konkurentsivõimeline, eriti praeguses ühiskonnas. Sinuga samale positsioonile võib kandideerida sadu teisi kandidaate. Selle tulemusena vajad viisi, mis aitaks sul konkurentsieelise saavutada ja silma paista. Praktika võib anda sulle kogemusi ja oskusi, mis aitavad tööandjatel sind märgata ning näidata, et sobiksid nende ettevõttesse hästi. See näitab ka, et oled keegi, kellel on indu ja kirge ning oled motiveeritud omandama kogemusi väljaspool ülikooli. Loe ka, millised on peamised vead kandideerimisel.

Võimalus teenida kooli lõpetades või kraadi omandamisel praktilisi kogemusi on põnev väljavaade, mis lisab haridusprotsessile täiendava väärtuse. Tööandjad tahavad näha mitmetahulist mõtlemist, mis on vajalik dünaamilisel ja pidevalt muutuval tööturul edu saavutamiseks. Praktikakoha eduka taotlemise, intervjueerimise, saamise ja kohustuste täitmise protsess näitab mõistmist ja oskust keerulist plaani prioriteetide alusel järjestada ja ellu viia. Kui tuleb aeg otsida ja leida oma "unistuste töökoht", oled hästi ette valmistatud, et saavutada karjääriga seotud rahulolu.

