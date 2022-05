Kas teadsid, et kana mängib prints Harry pereõnnes olulist rolli?

Just nii – et prints Harry ei tegevat muud kui jagelevat oma kanadega Californias – põrutas kuninglike peade elu ja tegemiste jäädvustamisele pühendunud fotograaf Arthur Edwards hiljuti Sky News kanalile.

Tuleb välja, et kanad on kuulsa paari elus tõesti olulisemal kohal kui sa arvatagi oskaks...