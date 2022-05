Argo Ideon: Eesti põllul on iga virk töökäsi oodatud

Ukraina vastu peetav Venemaa sõda mõjutab ka töökäte saadavust, ning seda mõlemas suunas. Veidi järele mõeldes ju üllatust siin pole. Eesti talupidajal, kes on juba harjuda jõudnud, et igal suvel käivad Ukrainast marju korjamas tublid ja tuttavaks saanud töötajad, on tänavu muret hulga rohkem. Kas ei saa inimesed sõja jalust üldsegi Eestisse tulla, või tuleb võtta kaasa ka pered koos lastega. Mehed aga jäävad kodumaale okupanti tõrjuma, siin pole midagi arutadagi.

Teistpidi on meil Eestis kümneid tuhandeid sõjapõgenikke, kellest suur osa on ka tööjõuturul. Muidugi mitte kõik pole tööealised ning on ka ilmne, et igaühele ajutise loomuga põllutöö ei sobi. Täpselt nii, nagu ka Eesti püsielanike puhul. Loomulik, et eelkõige oleks soov teha erialast tööd, ent kui see pole Eestis võimalik, siis leida ikkagi kindlam, kestvam töökoht.