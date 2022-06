FOTOD | Täna on Maalehe eakate festival! Päev algab Kai Ilbi hommikuvõimlemisega, hoiame elurõõmu!

Maalehe Eakate Festivali läks kohe aktiivselt käima Maalehe laval toimunud toreda hommikuvõimlemisega, mida viis läbi Kai Ilp. Kai Ilp on treener ja nõustaja, kelle missiooniks on tuua eakad liikuma ja aidata neil elurõõmu hoida. Kai on välja töötanud mitmeid erinevaid treeningkavasid, mis just eakatele mõeldud.