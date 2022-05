Maalehe Eakate Festivali 2022 programm on nüüd kodulehel üleval

Maalehe Eakate Festivali programm on üles ehitatud selliselt, et külastajatel, kes saabuvad päeva teises pooles, oleks samuti võimalik osa saada kõigest, millest kõneldakse hommikul. Seda muidugi selleks, et keegi ei jääks millestki ilma ning külastajad oleks hajutatud.