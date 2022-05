Andre Hanimägi vastukaja Hannes Rummule: lastetoetuse tõus ei ole putinism

Andre Hanimägi: Nelja erakonna esitatud eelnõu on parlamentaarse demokraatia osa.

Andre Hanimägi vastukaja Hannes Rummu arvamusloole "Mida õppis Jüri Ratas Vladimir Putinilt? "

Meile püütakse väita aga vastupidist. Internetirahvas väidab, et kuue hiireklõpsuga jõuab Vikipeedias ükskõik millisest punktist Adolf Hitlerini. Sarnase teekonna läbib ajakirjanik Hannes Rumm, kes aga jõuab Keskerakonna esimehe Putiniga võrdlemiseni hoopis kiiremini ja lihtsama vaevaga. See pole ühekordne ajakirjanduslik liialdus, vaid välja koorub selge tendents – sarnaseid mõtteid, et Venemaa kõrvad paistavad Eesti perede toetamise tagant, esitatakse tema poolt Lääne Elus ning endise Reformierakonna tipp-poliitiku Rein Langi poolt raadioeetris.