Eestis elav burjaat rahvuskaaslaste erakordsest jõhkrusest sõjas: “Nad määrivad oma käitumisega teiste, normaalsete burjaatide mainet.”

“Nad on metsikud ja raevunud, sest kodus ei ole burjaadil võimalik inimväärselt elada. Armeesse minek on ainus viis raha teenida,” ütleb eestlasega pere loonud ja 16 aastat Eestis elanud burjaadi rahvusest naine.

Armeesse minekut võib mõista, sest süsteem ja praegune aeg on teinud Burjaatia selliseks, nagu see on – elamiseks võimatu, arvab Eestis elav burjaat Tanja.