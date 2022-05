Argo Ideon: siia pingile te enam ei istu

Minul kukkus välja ilma pingita päev, sest oma sagedast pealinna jalutusringi kõndides avastasin, et harjunud kohas on pingikesed likvideeritud.

Tegemist on Tallinna bussijaama kõrval asuva Odra tänavaga, kus juba aasta jagu käib suure maja ehitus. 2021. aasta mais lõhuti seal ehitusplatsi piiramisel äsja ELi rahastuse toel valminud kergliiklustee, kus oli eraldi rattarada ja jalakäijate kõnnitee. Samasse paigaldatud istepingid jäid aga tookord alles.

Nüüd on majal juba parajalt kõrgust ning ehitus ampsab uue tüki ümbritsevast elukeskkonnast. Pingid on tina tuhka kadunud. Ei mingit jalapuhkamist teile siin enam! Tänavainventari endisele asukohale on kuhjatud ehitusmaterjale. Piirdeaia taha võeti ka suur puu, mille võras hõljuvad suured rebenenud plastkile tükid.