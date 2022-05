Eesti keele õpe venekeelsetes koolides on veelgi alla käinud. Visa Sillamäe poiss: otsisin endale ise kooli!

“Ta on alati olnud rohkem Venemaa poolt ja on alati tundnud end represseerituna,” räägib Vladislav. “Ta ei austa niivõrd Eesti valitsust ja ma mõistan, miks. 1990ndatel ei saanud ta kodakondsust, head tööd, mitte midagi. Tema koos teiste inimestega, kes kolisid siia nõukogude perioodil, moodustasid sel ajal madalama sotsiaalkihi. Ma mõistan, miks tal on sellised tunded meie valitsuse suhtes. On väga kurb, et ta arvab samamoodi ka praegu.”