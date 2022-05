VAATA TAEVASSE | Suvetaeva heledaima tähe Arktuuriuse leiad just nüüd hõlpsasti

Käes on valgete ööde aeg. Lähenev Koidu ja Hämariku kohtumine kustutab taevast paljud tähed. Seda kirkamalt hakkab silma üks hele oranžikas täht, mis meie laiuskraadil küll väga kõrgele ei tõuse, kuid ei saa ometi märkamatuks jääda. See on Arktuurus, Karjase tähtkuju heledaim täht.