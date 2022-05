Tiina Kaukvere: me “toodame” venelasi, keda ise kardame

Need, kes on elanud väikeste lastega välismaal, teavad, kui kiiresti nood suudavad võõrkeelt omandada. Osalt ka sellepärast, et neil puuduvad kompleksid, hirmud. Need on meil, täiskasvanutel. Ja see on peamine põhjus, miks ei oska venelane Eesti koolisüsteemis täna Tallinnas, Pärnus, Tartus... eesti keelt. Venelased, täpsemalt nende vanemad kardavad, et nad kaotavad midagi eestlastega kõrvuti õppides või mängides. Ja eestlased kardavad... venelasi?