KÜSITLUS | Mida teie isiklikult kliima soojenemise peatamiseks teete?

Kliimamuutused on reaalsus ja enamik inimesi mõistavad seda. On ka neid, keda on tabanud kliimapaanika. Mida me aga reaalselt teha saame selleks, et need muutused meid võimalikult hellalt tabaks?