Lugeja küsib: härra Vesipruul, mulle teeb muret järgmine asi. Inimene elab ju lootusega, et kõik läheb paremaks. Kui ma ei eksi, on see ka kogu inimkonna unistus ja seda nimetatakse progressiks. Nüüd aga, kuhu sa ei vaata, paistab võimust võtvat regress. Mis on lahti?

Salomon Vesipruul