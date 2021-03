Eesti viimase aja suurimaid keskkonnaarenguid on olnud 2018. aastal Sindi paisu avamine ja Pärnu jõe kärestiku taastamine. Keskonnaministeeriumi kalavarude osakonna nõunik Kaire Märtin ütleb, et kolm aastat hiljem on pilt jões muutunud väga palju ja ikka paremuse poole.

Martin Hanson, toimetaja