Leili metsalood | Lumevalgus

Värskele lumele oli rebane oma jäljerea maha jätnud. Jõe ääres silla ja lauavirna vahel olid hiired korraliku liikumistee lumme sõtkunud. Paistab, et hiired on talvekorteriks just lauavirna valinud, kus koormakate peal ja maapinnal virna all ka vaba liikumisruumi, võib-olla koguni mõni panipaik talvevarude jaoks. Järgmine kord võtan natuke tammetõrusid kaasa ja saab näha, kes need siis metsas endale viib, kas linnud või hiired. Mul paar pangetäit tõrusid kodus varuks.