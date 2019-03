Palametsa pajatused: meenutades 1944. aasta märtsipommitamist

Võtame tädiga parajasti köögis kasinat õhtueinet, kui hakkavad undama sireenid. Kuidagi eriti pikalt ja hoiatavalt. Haarame kohvrikesed sellisteks juhtudeks valmispanduga ja laskume maja all olevasse kelder-puukuuri. Paekivist seintega kitsuke ruum saab peagi majaelanikke täis. Mingi varjend see ei ole, pigem lõks, kui maja pihta saab. Korterist lahkumisel märkame pimendamiskatete vahelt, et väljas on kuidagi kummaliselt valge. Põiganud korraks hoovi, näen taevas hõljuvaid valguspommide – „jõulupuudeks“ kutsutute kobaraid. See ennustab juba midagi erilist. Lasnamäelt kostub õhutõrjekahurite klähvimist ja kusagil lõhkevad esimesed pommid.

Keldri pimeduses võime vaid aimata, mis väljas toimub. Pommiplahvatused aina lähenevad ja peagi tunneme, kuidas maapind maja all vappub. Kuuleme vastikut vihinat ning viit üksteisele järgnevat plahvatust. Üks pommišaht on meie kohal tühjendatud. Uus vilin ja uus plahvatuste sari. Ahistav abituse ja hirmutunne – kas järgmine tabab juba meie maja? Närvesööv ootus, mille hetked tunduvad vägagi pikkadena. Tädi hoiab mul käest ja ahastab, et pidin just nüüd tema pool olema. Keilas olnuksin ju väljaspool ohtu.

Meie puumajade kvartal siiski pääseb. Kui plahvatustes saabub vaheaeg, lipsame üle hoovi suure neljakorruselise puust kortermaja keldrisse, kus on juba midagi varjenditaolist. Küünlavalgel konutab siin kümneid inimesi. Mõni on tulnud äsja linnast ja teab rääkida suurtest põlengutest Raua tänava ja Narva maantee vahelisel alal. Mis kaugemal, kesklinna pool on toimunud, sellest pole aimugi.

Lõpuks vaibub lennukimootorite müra. Flak ei tulista enam ammu. Arvame, et see tähendab rünnaku lõppu, kuigi vastav signaal pole veel kõlanud. Tädi saadab mind vaatama, kuidas Narva maantee ja Maneeži tänava nurgal elav noorem õde Alma Kaljo on rünnaku üle elanud. Endalgi poisikeselik huvi näha linna pärast kõike toimunut. Mis on pihta saanud, mis terveks jäänud.

Sõjatuli leegitses halastamatult

Lähen piki Narva maanteed. Kuna mingit liiklust ei ole , kõnnin keset sõiduteed. Siingi klirisevad taldade all aknaklaaside killud ja jalgadesse takerduvad telefonitraatide jupid. Sadama jaama juures põlevad kõrge leegi ja tupruva suitsuga vedelkütuse tsisternid. Vasakut kätt on laustules Vase, Tina ja Pronksi kandi kvartalid. Samuti on pihta saanud Maneeži tänav. Siin asuva arhiivihoone ees seisab tuletõrjeauto, mõned mehed selle ümber askeldamas. Inimesed käivad neid appi kutsumas, tuletõrjujad laiutavad käsi – vett ei ole! Magistraaltorud on kusagil pihta saanud, mistõttu surve puudub.

Loe veel

Tädi kivist maja on terve. Elanikud aga hirmul takistamatult läheneva tulerinde ees, mis ähvardab üle Narva maantee hüpata. Sel ajal oli see tänav praegusest poole kitsam ja suures osas hoonestatud puumajadega. Üha laienev palang tõstab tugevat tuult, mis kannab edasi mitte ainult sädemeid, vaid ka leegitsevaid katusepapi tükke. Sõjatuli võib tõepoolest paisuda kohutavaks leekide mereks.

Tädi on üksinda kodus, abikaasa oli sõitnud Viljandimaale. Kuigi otsest ohtu ei tundu olevat, asume riidekraami pakkima ja kergemaid mööblitükke kaugemale hoovi peale kandma. Mehed püüavad päästa tänavaäärseid maju süttimisest, kustutades katusele langevaid tulepesi. Estonia poolt kumab vastu tulemeri. Kesköö on läbi, aga leegid ei vaibu.

Siis tuleb terrorirünnaku teine laine. Jälle mootorite müra taevas ja pommide plahvatused maa peal. Aeg-ajalt ka kuulipildujavalangud. Ma ei tea, kas alt üles või ülevalt alla, mõlemad variandid olid võimalikud. Õnneks ei kesta keskööle järgnenud rünnak kuigi kaua. Olen koos tädiga varjul ühe paekivist tööstushoone kangialuses, kuhu kanname ka läheneva tulefrondi eest tädi varanatukest. Muu hulgas „Eesti entsüklopeedia“ 8 köidet, mis mul siiani alles ja kasutuses. Alt keldrist tarin välja tädimehe rohmaka jalgratta. Tädi elamu – kivimaja on otsast juba leekides ja meil jääb üle vaid tule hävitustööd pealt vaadata. Ootame koos teiste paljakspõlejatega koidiku saabumist. Ei mäleta, et oleks olnud halamist või nuttu. Inimesed olid kuidagi kalestunud. Võtsid toimunut traagilise paratamatusena.

Nii saabub pikkamööda 10. märtsi hall koidik. Teinegi tädi oli kohale tulnud ja minu viibimine varanatukese juures ei ole enam hädavajalik. Otsustan tädimehe jalgrattal Keilasse minna, et seal teadmatuses närveerivat ema toimunust teavitada ning rahustada. Jätan tädid ahervaremete juurde ja nii kella 9 paiku hommikul asun teele.

Jalgsi tagasi Keilasse

Estonia tahmunud varemed suitsevad veel. Sõiduteel nõgine lumi, juhtmeid ja traaditükke. Niiskes õhus suurpalangule omane vinge suitsulehk. Rõske hommik, kraade nulli ümber. Paljakspõlenute kraamikuhilad tänavaservadel, inimesed juures konutamas.

Jalgratas käekõrval, lähen üle Vabaduse väljaku, pööramata tähelepanu Harju tänava sügavusse jäävatele suitsevatele varemetele. Lilleküla rongipeatuse juurest rügan piki raudteetammi Tondi poole. Raudtee on kohati purustatud. Pommiauke täidavad jõuetud sõjavangid, hõre valve ümber. Nii et korrastamistööd juba käivad.