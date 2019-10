KAAMERAGA MAAL | 280 sorti viinamarju kasvatav 85-aastane Läänemaa mees teeb aiandusajalugu

Video: Ivar Soopan Ajakirjanik RUS

See on Saunja lahe äärne talumaa, mitte Lõuna-Euroopa viinamarjakasvandus. 85-aastane Raimu Aas on siin 20 aastat katsetanud, millised viinamarjasordid on siinses kliimas elujõulised ja viljakandvad.