KAAMERAGA MAAL | Jõuludeks väljarenditud kuused istutati Läänemaa mulda sirguma

Kätlin Rohilaid-Aljaste ja Robi Kuusk võtsid elusate kuusebeebide müügi ja rentimise suuremalt ette eelmisel aastal. See osutus oodatust populaarsemaks ning kõiki tellimusi nad täita ei jõudnudki.

Eelmiste jõulude ajal osteti paarsada kuuske ja renditi sama palju. Ettevõtmise idee on lihtne – kui rendid väikse kuusepuu, saad selle eest külmal perioodil hoolitseda ja hiljem metsamulda panna või anda see müüjatele tagasi. Siis tagastatakse umbes pool kuuse rentimiseks kulutatud summast ning ettevõtjad hoolitsevad kuusebeebi eest enda kasvuhoones ning panevad puu kevadel ise mulda, et sellest kasvaks kindla peale suur puu.

Läinud jõulude ajal renditud, seejärel jaanuaris tagastatud ja külma aja kasvuhoones üle elanud kuusebeebid said äsja Läänemaal mulda pistetud.