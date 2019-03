Leili metsalood | Aeg liigub kevadesse

Kahe päeva pärast on kalendrikevad kohal. Lumi sulab ja rändlinnud saabuvad. Loodus on jälle hääli täis.

Kruusateed on läbimatuks sulanud. Kuni vihm need põhjani läbi peseb, alles seejärel hakkavad nad taas kandma. Seni on õigem asfaldilt mitte kõrvale pöörata või kodus püsida ja viimaseid aeda külastavaid tiivulisi üle lugeda.

Viimase kuu jooksul järjekindlalt aias linnutoitu söömas käinud suur-kirjurähn oli kohal ka sel nädalavahetusel. Poetoidust, sama ühekülgsest nagu inimesele burger, saab kõhu kiiremini täis kui loodusest otsides - selle sai rähn talve jooksul selgeks. Kevade edenedes lisandub rähni menüüsse hoopis tõhusam lihatoit - puukoore alla peitu pugenud tõugud.

Sookurgede hõiked panevad südame kiiremini põksuma ja kõrv kuuleb lõokese liiri. Kevade saabumine on minu jaoks nagu ärkamine pärast pikka talveund. Nii on kogu mu elu olnud. Kevadel algab looduses uus aastaring.