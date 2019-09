Leili metsalood | Ehitustöid on metsas veel

Pildil olev purre ühel metsakraavil lagunes sel kevadel ära. Siiani pole olnud mahti seda taastada, sest puidust taladele ma seda rohkem ehitada ei kavatse. Kannab 7-8 aastat ja siis mädaneb jälle ära.

Tean siin-seal metsa ääres vedelemas veel elektriliini betoonposte, mida kümne aasta jooksul pärast liini mahavõtmist pole utiliseerimiseks kokku korjatud. Kogemused näitavad, et purdetaladena peavad vastu hulk aastaid. Vaja ainult leida masinamees metsaveotraktoriga, kes postid kohale toob ja kraavile tõstab.

Purdekatte saab teha puidust saetud prussijuppidest (ei ole talvel libedad), peavad kuni 10 aastat vastu, kui puidukaitsevahendiga üle pintseldada. Kui ka nende aeg läbi saab, pole keeruline jälle uus kate peale panna.

See ongi mul metsakraavil viimane ehk kolmas purre, mis uuendamist vajab. Teised kaks samasugust said juba paari aasta eest betoontalad alla ja uue katte peale. Ma pole enam selles eas, et sügavatest kraavidest läbi ronida, liiati kui võsalõikur seljas. Minutaoline metsamutt tahaks kergemalt hakkama saada.

Sissevajunud puitpurre on selles kohas järjekorras kolmas, arvates 2000ndast aastast. Algul sai proovitud kolme kõrvuti asetseva kuusepalgiga lihtsat ülekäiku, millel isegi käsipuu oli kõrval toeks, seejärel pikuti pooleks saetud kaht jämedat haavapalki – ikka lagunesid mõne aastaga ära.

See viimane, pildil olev, mille ühel talgupäeval jahimehed ehitasid, oleks katte poolest kauemgi vastu pidanud, kui kaks kuusepalki poleks all ära mädanenud ja purdel käija all kokku vajunud. Selliste asjadega tuleb leppida ja järgmine kord paremini teha.