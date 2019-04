Leili metsalood | Kevadised jõekäärud

Aprilli algus on omamoodi imeline aeg, mil looduses puudub veel roheline värv. Maad katab pleekinud kuluhein, sinine taevas vaatab otse veepeeglisse ja puud kallastel veel raagus.

Ometi on kõikjal tunda kevade kärsitust ja elluärkamise tungi. Mõne päeva pärast ongi kõik teisiti: esimesed rohututid veepiiril rohetamas, konnad jõemudast välja ronimas ja kudemislompide poole teel.

Pildil olev on meie kandi väike jõgi, üks suure Pärnu jõe lisajõgedest, kus vesi saab alguse kusagilt Rapla- ja Järvamaa metsade vahelt ning kiirustab mere poole.

Ühe talukoha lähedal teeb jõgi maalilise kääru, mis on minu meelest kõige ilusam just praegu, mil puud pole veel lehte jõudnud minna ning kõik tundub pärast lume minekut eriti puhas. Suvel on vesi kitsasse sängi surutud ja vaadet jõele varjavad lopsakas rohi, kaldapuud ja põõsad.

Kuni ma pildistasin, hakkas õhust kostma hiireviu häälitsusi ja paaril korral ilmus lind ka puulatvade vahelt nähtavale. Kevad on looduse üles äratanud.