Leili metsalood | Kullerkupud, jaanililled

Kullerkupud õitsesid metsatee äärse kraavi kaldal ja pildistamiseks ronisin läbi kraavi kõige lopsakamale puhmale lähemale. Kullerkupu naabriks oli pooleldi äraõitsenud kevadine seahernes.

Seal all nägin, et kraavipõhjas ja kallastel õitsevad minu lapsepõlve jaanililled – pääsusilmad. Neid oli seal kohe väga palju, just nagu kaugetel aegadel kodutalu karjamaal. Rõõmustasin, et olin nad lõpuks üles leidnud. Küla nimi jäänd küll samaks, kuid mets ja maa saand teisemaks ja lilled kohta vahetand.

Kullerkuppude ja jaanilillede otsingud andsid veelkord kinnitust, et käidud radadele truuks jäädes võivad ka läbilõhki tuttavad metsamaastikud uusi avastamisrõõme pakkuda.