Leili metsalood | Pilved tulevad metsa tagant

Olen paaril viimasel nädalal sõitnud kaks korda päevas kodu ja jõeäärse taluaseme vahet, sest vana keldri katus vajab uuendamist.

Hakatuseks oli ettevalmistus, mis koosnes materjali varumisest ja kohale toimetamisest. See viimane seisnes kas käe otsas või käsikäruga kivide, laudade ja katusematerjali pakkide üle jõe transportimises. Uus korstnapits on ladumisel ja kui see valmis, saab hakata katusekatet paigaldama.

Asjaosalisi ja abilisi on olnud nii naabrite kui sõprade seast. Keldri tervise ja kestmajäämise nimel sai müüride kõrvalt langetatud kaks jalakat ja saarel maha saetud külgharu. Ühel jalaka südamik oli mäda, seega oleksid tema päevad nagunii otsa saanud.

Eks õuepuid langetades tulebki seista valiku ees – kas säilitada hoone või vana puu. Kumb on olulisem, kas inimese kätega loodu-ehitatu või looduses kasvama läinud ja vanaks elanud puu? See kõik tuleb peas läbi kaaluda ja valik teha. Minul võttis see aastaid ja otsus kergelt ei tulnud.

Kasutan kõigil päevadel üht ja sama liikumisteed, mis teeb metsade vahel pikema ringi. Ühelt poolt sisse ja teiselt poolt välja. Samu radu liikudes näeb rohkem, sest silm haarab tuttavaid kohti kiiremini ning näeb muutusi kohe. Minuga on nii, et näiteks loodusvaated jäävad mulle paremini meelde kui inimeste näod. Kui maalida oskaksin, võiksin oma käidud-sõidetud metsavaated puuhaaval mälu järgi paberile panna. Inimesed tulevad ja lähevad, vaid vähesed jäävad kauaks meelde.

Meie siin Põhja-Pärnumaal pole mitu päeva järjest vihmata jäänud. Päeval, mil Tallinnas lasi ilmataat suure laulupeo märjaks tegemata ära pidada, kastis siin korralikult. Hoovihmad on jätkunud ka uuel nädalal.

Õhtul kodu poole sõites avanes tumedat pilve vaadates selline vaatepilt, mille ka jäädvustasin. Selja taga loojuv päev ja eespool ähvardavalt sünge taevas.