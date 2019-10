Leili metsalood | Seened oktoobris

Laotasin vihmamärjad seened kodus riidele tahenema ja tegin neist pildi.

Need on lehter-kukeseened, ühed hilisemad sügisseened, kasvasid keskealise kuusiku all rohelise samblavaiba sees, kobaratena. Minu tähelepanekute järgi meeldib neile samblaga kaetud vanade kuusekändude või maas kõdunevate puunottide naabrus.

Puutüvedelt või kändudelt võib soojal talvel, kasvõi jaanuarikuus, samuti söögiseeni leida. Aga need on siis teised seened.

Suhteliselt kesise seenesügise lõpetuseks on igati sobiv valmistada lehter-kukeseentest mõni roog, panna seeni pirukatäidiseks, kastme või supi sisse. Neid seeni võib julgelt toorena pannile panna, kupatamist ei vaja. Muidugi võib ka marineerida ja purki hoiule panna.