Leili metsalood | Tee tööd ja näe vaeva, aga armastust ei tule

Leili Mihkelson erametsaomanik RUS

Foto: Leili Mihkelson

Kevadiseks kiskunud sulapäevad said ühe ööga läbi ja uue nädala hommikul kattis värske lumi pooleldi paljaks sulanud põllud uuesti puhta valge vaibaga. Lumeroobid tuli taas välja võtta. Ometi on päev juba pikem ja õhus on kevade lähenemise märke.