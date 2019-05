Leili metsalood | Ühe jõekääru lood

Leili Mihkelson erametsaomanik RUS

Foto: Leili Mihkelson

Sademeteta aprill on alandanud metsajõe taset sedavõrd, et paeklibusel veepiiril pääseb jalutama. Kevadeti on see järskude kallastega jõgi tavaliselt ääreni vett täis.